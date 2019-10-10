السعودية تضرب سنغافورة بثلاثية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم

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الخميس 10 أكتوبر 2019
أنس عبد الغني
استطاع منتخب السعودية أن يفوز على نظيره منتخب سنغافورة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
ملخص مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022
وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من منتخب السعودية الذي هدد مرمى سنغافورة بأكثر من فرص أمام أداء ضعيف من منتخب سنغافورة وفي الدقيقة 28 سجل منتخب السعودية هدفه الأول عن طريق عسيري وظل يبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف ولكن أضاع اللاعبون العديد من الفرص.
وحاول منتخب سنغافورة بعض المحاولات على مرمى المنتخب السعودي ولكن دون جدوى لتسجل السعودية هدفها الثاني في الدقيقة 61 عن طريق عبد الله الحمدان بل وسجت هدفها الثالث عن طريق عسيري في الدقيقة 69 وظل المنتخب السعودي مسيطر ومستحوذ وسط محاولات قليلة من نظيره ولكن أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية لتنتهي المباراة بفوز السعودية بثلاثية نظيفة.
وبهذه النتيجة يصل رصيد السعودية إلى 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بينما يقف رصيد سنغافورة عند 4 نقاط في المركز الثاني.
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