السعودية تضرب سنغافورة بثلاثية في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم

الخميس 10 أكتوبر 2019

أنس عبد الغني

استطاع منتخب السعودية أن يفوز على نظيره منتخب سنغافورة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.



ملخص مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات كأس العالم 2022

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وبدأت المباراة بسيطرة كبيرة من منتخب السعودية الذي هدد مرمى سنغافورة بأكثر من فرص أمام أداء ضعيف من منتخب سنغافورة وفي الدقيقة 28 سجل منتخب السعودية هدفه الأول عن طريق عسيري وظل يبحث عن تسجيل المزيد من الأهداف ولكن أضاع اللاعبون العديد من الفرص.

وحاول منتخب سنغافورة بعض المحاولات على مرمى المنتخب السعودي ولكن دون جدوى لتسجل السعودية هدفها الثاني في الدقيقة 61 عن طريق عبد الله الحمدان بل وسجت هدفها الثالث عن طريق عسيري في الدقيقة 69 وظل المنتخب السعودي مسيطر ومستحوذ وسط محاولات قليلة من نظيره ولكن أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية لتنتهي المباراة بفوز السعودية بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة يصل رصيد السعودية إلى 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب مجموعته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بينما يقف رصيد سنغافورة عند 4 نقاط في المركز الثاني.