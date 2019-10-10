شكرا لقرائتكم وليد سليمان يغازل زوجته من احتفالية الأهلي: ربنا يخليكي ليا وديما في ضهري يا كل الحب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي صورة تجمعه وزوجته خلال حضورهما احتفالية النادي الأهلي بتسلم درع الدوري المصري الممتاز عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب وليد سليمان معلقاً على الصورة التي تجمعه وزوجته : " ربنا يخليكي ليا وديمأ في ضهري يا كل الحب".

ويتسلم النادى الأهلي درع الدورى فى حضور العديد من رموز الرياضة المصرية والصحافة والإعلام، ويقام الحفل تحت شعار"الأهلى لا يعرف المستحيل"، ". فى إشارة لحصول الفريق الأحمر على لقب البطولة بعدما كان بعيدا للغاية

ويحضر مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلى والكرة المصرية، احتفالية تسليم الفريق الأحمر درع الدورى العام، وتشهد الاحتفالية تكريم مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، كما سيتم عرض فيلم تسجيلى عن بطولة الدورى بالموسم الماضى، والتى نجح فيها الفريق الأحمر فى الفوز بالدرع بعدما كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.

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ويحيى الفنان أمير عيد حفل تسليم الأهلى درع الدوري العام، ووعدت شركة بريزنتيشن جماهير النادى الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذي حققه الفريق بعد الفوز ببطولة الدورى العام، عقب مجهود شاق، ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.

خاض الأهلى 34 مباراة خلال الموسم، فاز فى 25 لقاء، و تعادل فى 5 مباريات أمام كل من الإسماعيلى "مرتين"، الإنتاج الحربى، والداخلية، بينما خسر 4 مواجهات فقط أمام الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب وبيراميدز "مرتين، وحقق الأهلى 80 نقطة، وأحرز لاعبوه 56 هدفا واهتزت شباكهم بـ20 هدفا فقط.