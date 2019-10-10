شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ : التتويج بلقب بطولة الدوري جاء تجسيدًا لشخصية النادي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف في تصريحات خاصة: "التتويج بلقب بطولة الدوري الغالية والصعبة جسدت شخصية النادى الأهلي"، تابع: "جمهور النادي الأهلى دائمًا ما يساند الفريق ونشكر كل من شارك في هذا اللقب الغال"، وزاد: "حفلة اليوم تتوج جهود الجميع داخل النادي ولدينا تطلعات أخرى".

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وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.

ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.