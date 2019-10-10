شكرا لقرائتكم فايلر ومعاونيه يحضرون احتفالية تسليم درع الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفنى فى احتفالية تسليم درع الدوري المصري الممتاز. وحرص السويسري رينيه فايلر على التواجد بالحفل مع الجهاز الفني المعاون ومن بينهم سامي قمصان المدرب المساعد، وعمرو محب مترجم المدير الفني، بالإضافة الى الجهاز السويسري المساعد لمدرب الأهلي. والتقطت عدسات المصورين قيام فايلر بفحص هاتفه المحمول قبل بدء الحفل وذلك فى جو عائلي لأسرة القلعة الحمراء. Advertisements

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