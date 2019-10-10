شكرا لقرائتكم جوليانو يشارك في تدريبات النصر لأول مرة منذ شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك البرازيلي جوليانو صانع ألعاب النصر في تدريبات فريقه الجماعية يوم الخميس للمرة الاولى منذ ما يقارب 3 أسابيع. ولم يلعب جوليانو بقميص النصر منذ خسارة الفريق الآسيوية في ربع نهائي دوري الأبطال أمام السد القطري 3-4 بمجموع المباراتين. ونشر حساب النصر على "تويتر" صور مشاركة صانع الألعاب البرازيلي في تدريبات الأصفر استعداداً لمواجهة الرائد ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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