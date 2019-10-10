شكرا لقرائتكم ديشان: مبابي غير جاهز للعب مع المنتخب الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف ديدييه ديشان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، عن السبب وراء استبعاده اللاعب الشاب كيليان مبابي (20 عاما) من قائمة الفريق لمباراتي أيسلندا وتركيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020).

وأوضح ديشان يوم الخميس ، في المؤتمر الصحفي لفريقه قبل مباراة أيسلندا المقررة الجمعة ، أن مبابي لم يكن على استعداد لخوض المباراتين بسبب الإصابة التي عانى منها قبل أسابيع مؤكدا أن اللاعب لا يزال بحاجة لمزيد من الوقت من أجل التأهيل.

وكان مبابي أصيب في الفخذ في نهاية أغسطس الماضي وعاد للمشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان بعدها بأربعة أسابيع حيث شارك في مباراتي الفريق أمام بوردو بالدوري الفرنسي في 28 سبتمبر الماضي وأمام غلطة سراي التركي بدوري أبطال أوروبا في أول أكتوبر الحالي لكنه شارك لمدة نصف ساعة فقط في كليهما فيما غاب عن صفوف الفريق في مباراته أمام آنجيه مطلع الأسبوع الحالي.

وقال ديشان : استبعد مبابي من القائمة لسبب بسيط وهو أنه لم يكن مستعدا للمباراة... سيحتاج لمزيد من الوقت، مشيرا إلى أن الوقت بعد تعافيه من الإصابة لم يكن كافيا لتأهيل اللاعب وأن هذا ما أيقنه طبيب المنتخب الفرنسي بعد اجتماعه مع اللاعب قبل اتخاذ قرار استبعاد اللاعب واستدعاء اللاعب الحسن بليا مهاجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بديلا له في القائمة.