هاشتاج "محمود كهربا أهلاوي" يتصدر تويتر.. ومتابعون لرئيس الزمالك: لو راجل إشتري لاعب واحد من الأهلي

أحمد أبوعقيل

تصدر هاشتاج "محمود كهربا أهلاوي"، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد ساعات من تداول أنباء نجاح إدارة الأهلي في التعاقد مع لاعب الزمالك السابق.

و نجحت إدارة النادي الأهلي، في التعاقد مع محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب نادي الزمالك السابق والمحترف حاليا في نادي أفيس البرتغالي الحالي، بعدما حصل على مليون جنيه مقدم تعاقد من قبل إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، بعد جلسة خاصة جمعته بـ"أمير توفيق"، مدير التعاقدات، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل.

و تعاقد الهاهلي مع كهربا أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ في يناير المقبل وأن الطرفين اتفقا على جميع الأمور المالية والتى نالت رضا اللاعب بعدما تم وضعه ضمن نجوم الفئة الأولى ووفقاً لمصدر مُطلع في القلعة الحمراء فأن صفقة كهربا ستُكلّف الاهلي قرابة الـ60 مليون جنيه بواقع 55 مليون سيحصل عليها اللاعب في مدة التعاقد بجانب 5 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي البرتغالي وهو الشرط الذي سيتحمّله الأهلي حسب اتفاقه مع اللاعب خلال الفترة الماضية وقبل رحيله عن الزمالك وانتقاله للدوري البرتغالي مطلع الموسم الجاري.

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شن رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق السابق، وأفيس البرتغالي الحالي، بعد أنباء انتقاله للنادي الأهلي التي ترددت أمس الأربعاء.

وقال رئيس الزمالك في مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم": "لو رجالة طلعوا العقد، هتاخدوه لوحده ولا بالبنات اللى معاه، المشكلة مش في كهربا، المشكلة في والده عبد المنعم، اللى شغال بلطجي، وهو السبب في كل ما يمر به اللاعب، بسبب مشكلة صغيرة مع الزمالك".

أضاف منصور: "لو كهربا راجل يروح الأهلي"، واستطرد: "لو كهربا انتقل إلى الأهلي فهذا يعني أنهم قاموا بالحصول على لاعب لديه تعاقد لمدة 3 سنوات مع الزمالك".

وأكد رئيس الزمالك: "لو كهربا راح الأهلي هشتري نص لاعيبته"، مضيفاً: "إذا كان هناك لاعب في الأهلي يحصل على 20 مليون في الموسم على سبيل المثال، سأدفع له 40 مليونا".