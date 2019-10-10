شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يواصل الابتعاد عن تدريبات الزمالك.. وتأهيل عبد الغنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، الابتعاد عن التدريبات الجماعية لفريقه بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، حيث فضل المدير الفنى منح اللاعب راحة سلبية من مران اليوم، بسبب استمرار معاناته من الإصابة العضلية التى تعرض لها فى مباراة مصر المقاصة.

وكان الجهاز الفنى للزمالك، منح الفهد الأسمر راحة من التدريبات الجماعية، أمس الأربعاء وتأديته بعض التدريبات التأهيلية وذلك لتجهيزه للتخلص بشكل تام من الإصابة العضلية التي يعاني منها.

كما خضع محمد عبد الغنى مدافع الفريق لتدريبات تأهيلية اضافية مع الدكتور عمرو المطراوى، بعد أن خاض تدريبات بالكرة، من أجل تجهيزه لمواجهة الأهلى المقبلة المقرر لها يوم 19 من الشهر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وحرص إسلام جابر على خوض تدريبات إضافية فى صالة الجيم بالنادى قبل ساعتين من موعد التدريب، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية.