شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منتخب رجال اليد يهزم السعودية فى أولى وديات الاستعداد لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازمنتخب رجال كرة اليد الأول على نظيره السعودى بنتيجة 34 /18 فى أولى وديات المنتخبان التى تستضيفها مصر بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

ومن المقرر أن تقام الودية الثانية مساء بعد غدا السبت، تأتى هذه الوديتان فى إطار استعداد منتخب مصر لخوض بطولة أمم أفريقيا فى يناير القادم بتونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

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بينما يستعد منتخب السعودية لخوض بطولة أسيا المؤهلة للأولمبياد أيضا، يدير لقاء اليوم الحكمان القاريان محمود البلتاجي وحمدى ناصر ، بينما يدير لقاء السبت علاء حسن وحسام معتمد .