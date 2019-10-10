- 1/16
- 2/16
- 3/16
- 4/16
- 5/16
- 6/16
- 7/16
- 8/16
- 9/16
- 10/16
- 11/16
- 12/16
- 13/16
- 14/16
- 15/16
- 16/16
شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وصول الخطيب وفايلر ولاعبي الأهلي لاحتفالية "درع الدورى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل محمود الخطيب رئيس مجلس غدارة الأهلى و والجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر ولاعبى الفريق الاحمر الى مقر حفلة تسليم ردع بطولة الدورى المصرى والتى حققها الاحمر للمرة الـ41 فى تاريخه
وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.
ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.
كانت هذه تفاصيل خبر صور .. وصول الخطيب وفايلر ولاعبي الأهلي لاحتفالية "درع الدورى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.