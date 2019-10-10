شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. وصول الخطيب وفايلر ولاعبي الأهلي لاحتفالية "درع الدورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل محمود الخطيب رئيس مجلس غدارة الأهلى و والجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر ولاعبى الفريق الاحمر الى مقر حفلة تسليم ردع بطولة الدورى المصرى والتى حققها الاحمر للمرة الـ41 فى تاريخه

وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.

ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.

























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