شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم رد ستار فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فلز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره رد ستار الإيفواري بنتيجة 35 / 23 فى إطار ربع نهائى البطولة الإفريقية للأندية المقامة فى الرأس الأخضر ليتأهل إلى ونصف النهائى. ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى . Advertisements تضم قائمة لاعبى الزمالك فى هذه البطولة كلا من : أحمد الأحمر- محمد رمضان (هتلر)- محمد علي- محمود خليل (فلفل)- هشام السبكي- كريم أيمن- أحمد مؤمن (دودو)- يحيي الدرع- علي هشام- مصطفي خليل- أكرم يسرى- محمد عبدالرحمن (بودى)- حازم ممدوح- حسن قداح- احمد حسام- محمد علاء (لوكا)- مصطفي دونجل- وسام نوار- هشام شديد . يشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .

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