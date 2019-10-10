شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يغادرون معسكر لمنتخب لحضور احتفالية تسليم درع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

غادر لاعبو النادي الأهلي الدوليون في صفوف المنتخب الوطني الأول مقر فندق إقامة الفريق في التجمع الخامس من أجل حضور احتفالية تسليم درع الدوري الممتاز للنادي الأهلي

ووافق حسام البدري المدير الفني للمنتخب على السماح للاعبين بحضور احتفالية تسليم درع الدوري على أن يعودوا للمعسكر بعد انتهاء الحفل

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وشارك اللاعبون في تدريبا المنتخب التي جرت اليوم على استاد القاهرة الدولي قبل المغادرة لحضور الحفل، في إطار تحضيرات المنتخب لودية بتسوانا

وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعدة أسابيع.

ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.