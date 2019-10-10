شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من نادي ياباني يصل السعودية لسبب غريب والان مع التفاصيل

أكدت تقارير صحفية سعودية أن هناك وفد من نادي اوراورو الياباني قد وصل اليوم الخميس 10 أكتوبر إلى السعودية لإنهاء بعض الأمور.

سبب وصل وفد من اوراورو إلى السعودية

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن وفد اوراورو الذي وصل اليوم إلى السعودية جاء لمعاينة وزيارة ملعب الملك سعود الذي سيحتضن مواجهتهم ضد الهلال في دوري أبطال آسيا في تأهلهم للدور النهائي.

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كما أشارت التقارير إلى أن وفد نادي اوراورو قام بالاطلاع على مقر السكن الذي ستقيم به بعثة الفريق عند وصولها إلى السعودية في حالة مواجهة الهلال.

وكان نادي اوراورو ق فاز على نادي جوانجو الصيني بهدفين مقابل لا شئ في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ليقترب من الصعود إلى الدور النهائي من البطولة.

نتيجة مباراة الهلال في ذهاب دوري أبطال آسيا

كما فاز نادي الهلال على السد بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة ليقترب بشكل كبير جدا من الصعود للدور النهائي.