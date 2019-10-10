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وفد من نادي ياباني يصل السعودية لسبب غريب

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أكدت تقارير صحفية سعودية أن هناك وفد من نادي اوراورو الياباني قد وصل اليوم الخميس 10 أكتوبر إلى السعودية لإنهاء بعض الأمور.

سبب وصل وفد من اوراورو إلى السعودية

وكشفت تقارير صحفية سعودية أن وفد اوراورو الذي وصل اليوم إلى السعودية جاء لمعاينة وزيارة ملعب الملك سعود الذي سيحتضن مواجهتهم ضد الهلال في دوري أبطال آسيا في تأهلهم للدور النهائي.

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كما أشارت التقارير إلى أن وفد نادي اوراورو قام بالاطلاع على مقر السكن الذي ستقيم به بعثة الفريق عند وصولها إلى السعودية في حالة مواجهة الهلال.

وكان نادي اوراورو ق فاز على نادي جوانجو الصيني بهدفين مقابل لا شئ في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا ليقترب من الصعود إلى الدور النهائي من البطولة.

نتيجة مباراة الهلال في ذهاب دوري أبطال آسيا

كما فاز نادي الهلال على السد بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور نصف النهائي من البطولة ليقترب بشكل كبير جدا من الصعود للدور النهائي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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