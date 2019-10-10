شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولي.. الإيرانيات في ملاعب كرة القدم (فيديو) والان مع التفاصيل

خضعت إيران إلى قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن تمكين النساء من الدخول إلى الملاعب.

وخصصت السلطات الإيرانية، ثلاث آلاف تذكرة للنساء للدخول إلى الملعب الوطني في العاصمة طهران لحضور مباراة إيران أمام كمبوديا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم اليوم الخميس.

ووفقًا لـ « رويترز »، فقد قررت السلطات تخصيص مدرج للنساء في المباراة، كما أظهرت صور تم تداولها اليوم مشجعات إيرانيات يقمن بمشاهدة المباراة من داخل المدرجات.