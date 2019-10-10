شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: لن نبيع فودين حتى مقابل 500 مليون يورو والان مع التفاصيل

أكد بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على تمسكه بالبريطاني فيل فودين لاعب وسط الفريق.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات صحفية عن فيل فودين: "‏إنه اللاعب الوحيد الذي لا يمكن بيعه تحت أي ظرف من الظروف، ليس حتى مقابل 500 مليون يورو فيل لن يذهب إلى أي مكان".

وأضاف بيب: "فيل هو لاعب للسيتي، لن نوقع مع أي شخص آخر في مركزه عندما يغادر ديفيد سيلفا نعرف بالضبط من سيكون ساحرنا الجديد".

وقد شارك فيل فودين في 4 مباريات حتى الآن مع نادي مانشستر سيتي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.