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يقدم السعودية نيوز مشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة اليوم بث مباشر وذلك في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم و أمم اسيا. وجاءت تشكيل منتخب السعودية الرسمي أمام سنغافورة كالتالي: حراسة المرمي: العويس خط الدفاع: الشهراني- الصحفي- مادو - البريك خط الوسط: المالكي - عطيف - الشهري - عبدالفتاح Advertisements خط الهجوم: هتان - الحمدان ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين بعد قليل علي استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية الدولي. وتذاع مباراة السعودية وسنغافورة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عبر قناة السعودية الرياضية الأولى. الجدير بالذكر أن منتخب السعودي قد حقق التعادل الإيجابي في الجولة الأولى أمام اليمن بنتيجة هدفين لمثلهما حيث سجل للأخضر كلاً من؛ هتان باهبري وسالم الدوسري. ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 رفقة منتخبات، سنغافورة واليمن واليمن وأوزبكستان. مشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة اليوم بث مباشر

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