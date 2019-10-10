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برباتوف يضع حلاً للمفاضلة بين ميسي ورونالدو

فيما يستمر منذ سنوات النقاش بشأن تحديد الأفضل بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، حدد البلغاري ديميتار برباتوف طريقة لوضع حد للمفاضلة بين هذا الثنائي، الذي استحوذ على الجوائز الفردية في عالم الساحرة المستديرة.

منذ سنوات، لا يكف الحديث عن تحديد الأفضل في عالم الساحرة المستديرة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، خاصة وأن هذا الثنائي استحوذ على الألقاب الفردية، وتفصله مسافة كبيرة عن باقي اللاعبين.

بيد أن واحداً من بين اللاعبين، الذين تألقوا قبل سنوات بشدة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قد وجد طريقة معينة لوضع حد للمفاضلة بين ميسي ورونالدو، فقد قال نجم توتنهام ومانشستر يونايتد السابق ديميتار برباتوف، إنه يتوجب منح الجوائز لهذا الثنائي طوال الوقت، مضيفاً في تصريحات نشرتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "لا تستطيع القول إن أحدهما أفضل من الآخر".

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وأضاف الدولي البلغاري السابق "رونالدو يريد الفوز بكل الجوائز لأنه طموح...إنه يريد تحطيم هذا الرقم ثم ذلك الرقم (الآخر)". أما عن ميسي، فيقول برباتوف "ميسي لا يظهر ذلك، لكنه في قرارة نفسه، وعندما يكون في المنزل ربما يقول سأدمر الجميع". واختتم المهاجم القناص كلامه عن هذا الثنائي قائلاً: "عندما تكون جيداً، فأنت تعرف أنك جيد...فلماذا تخجل من هذا؟".

من جهة أخرى، قال نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي إنه تمنى استمرار كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، مضيفاً في مقابلة خص بها راديو كتالونيا مؤخراً إن تواجد رونالدو يعطي إضافة للمنافسة، لاسيما في مباريات الكلاسيكو.

أما رونالدو، فقد أكد قبل أسابيع أن ميسي لاعب رائع وجزء من تاريخ كرة القدم. وأضاف نجم يوفنتوس في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، أنه تشارك المنافسة مع ميسي على لقب الأفضل خلال مرحلة امتدت إلى 15 عاماً.