الامارات | زلزال منتخب الامارات يضرب أندونيسيا.. و"هاتريك" لمبخوت

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال منتخب الامارات يضرب أندونيسيا.. و"هاتريك" لمبخوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب الوطني فوزه الثاني على التوالي في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، بتغلبه على إندونيسيا بخمسة أهداف دون رد، اليوم على استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة، ليتصدر "الأبيض" لائحة الترتيب برصيد ست نقاط، ويتوجه غدا إلى بانكوك بمعنويات مرتفعة لمواجهة تايلاند في الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل.

قدم المنتخب الوطني مباراة متوسطة المستوى، بعدما وجد الفريق صعوبة كبيرة في الشوط الأول، في تهديد مرمى المنتخب الإندونيسي، قبل أن يستغل خطأ من حارس المرمى، ويحرز خليل إبراهيم، الهدف الأول، بينما تحسن الأداء في الشوط الثاني وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني، قبل أن يصنع عمر عبدالرحمن الفارق، بعد مشاركته بدلاً من خليل إبراهيم، ليحرز مبخوت الهدفين الثالث والرابع، إذ أكد "عموري" أهمية وجوده ودوره كصانع ألعاب في صفوف "الأبيض". كما أحرز طارق احمد الهدف الخامس في الدقيقة 93.

دفع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، بالتشكيلة نفسها التي خاض بها "الأبيض" مباراته الأولى في التصفيات، أمام ماليزيا، رغم أن المباراة أقيمت قبل شهر بالكامل، ولكن مارفيك حافظ على الأسماء التي حقق الفوز في كوالالمبور بهدفين مقابل هدف، بينما أجرى المدرب الإسكتلندي سيمون مكمينيمي سبعة تعديلات على تشكيلة منتخب إندونيسيا مقارنة بمباراة الفريق السابقة أمام تايلاند

وبدأ المنتخب الوطني اللقاء بشكل جيد، وكاد وليد عباس أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة الثانية، بعدما لعب خليل إبراهيم ركلة ركنية، وقابلها عباس برأسه، ولكن أمسكها حارس مرمى إندونيسيا هندرو كارتيكو.

ورغم السيطرة الكاملة من "الأبيض" على وسط الملعب، ولكن افتقد الفريق الدقة في التمريرات أمام منطقة جزاء المنتخب الإندونيسي، وكانت أخطر فرصة من هجمة منظمة قادها جاسم يعقوب ومررها إلى علي مبخوت الذي هيأ الكرة مجدد إلى يعقوب، ولكنه سدد الكرة بجوار القائم (21).

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في المقابل قدم حارس المرمى كارتيكو هديتان إلى المنتخب الوطني، عندما خرج من مرماه ومرر الكرة بالخطأ إلى جاسم يعقوب قبل أن تصل إلى علي مبخوت الذي سدد الكرة بعيدة عن المرمى (36)، أما الهدية الثانية استغلها خليل إبراهيم، بعدما لعب علي صالح كرة عرضية لعبها، وسقطت من يد الحارس هندرو كارتيكو، وسددها إبراهيم في المرمى (41).

من جهته نشط الفريق الضيف بعد الهدف، وتسببت أخطر هجمة قادها أرثر بوناي، في حصول خليفة الحمادي على البطاقة الصفراء، بعدما عرقل اللاعب الإندونيسي قبل أن ينفرد بالمرمى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل "الأبيض" استغلال أخطاء الفريق الضيف، بعدما أخطأ الدفاع الإندونيسي في إبعاد الكرة، ووصلت الكرة إلى علي مبخوت ومرر الكرة إلى خليل إبراهيم الذي أعادها مرة أخرى إلى مبخوت، وسددها الهداف التاريخي للمنتخب الوطني بمهارة كبيرة من فوق الحارس محرزاً الهدف الثاني (51).

ودفع مارفيك، بعمر عبدالرحمن في الدقيقة 59 بدلاً من خليل إبراهيم، ليحصل "عموري" على فرصة أكبر للمشاركة مع "الأبيض"، بعدما لعب 17 دقيقة أمام ماليزيا، وكان أفضل لاعب في آسيا 2016، عند حسن الظن، بعدما صنع الفارق، وأبدع عمر عبدالرحمن فور نزوله بصناعة فرصة إلى علي مبخوت الذي سدد كرة صاروخية ارتدت من العارضة، ثم صنع "عموري" فرصة أخرى إلى علي صالح الذي سدد الكرة ولمست يد لاعب إندونيسيا هانسامو ياما، واحتسبها الحكم الأردني أدهم مخادمة ركلة جزاء، وسددها علي مبخوت بهدوء شديد في المرمى محرزاً الهدف الثالث (63).

من جانبه تألق خالد عيسي في التصدي لأخطر فرصة من المنتخب الإندونيسي عندما سدد ستيفانو ركلة حرة مباشرة، أنقذها عيسى ببراعة (67)، بينما أكمل مبخوت "الهاتريك"، بإحرازه الهدف الرابع بعدما تلقى تمريرة جميلة من علي صالح، وراوغ مبخوت الحارس وسدد الكرة في المرمى (72)، كما أحرز طارق احمد الهدف الخامس في الدقيقة 93 بعدما تابع الكرة المرندة من الحارس لتنتهي المباراة بفوز كبير لـ "الأبيض