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الامارات | ميسي يحقق أمنية طفل مصاب قد تبتر ساقه

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق أمنية فتى أرجنتيني مريض ويتعالج حالياً في برشلونة، حيث يعاني الطفل البالغ من العمر 12 عاماً اضطراب خلقي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إيمانويل أرياس هو فتى أرجنتيني موجود حاليًا في برشلونة لإجراء علاج حديث لمرض وهو اضطراب خلقي في الظهر ويتم ظهور هذه الإصابة في حين عدم اتحاد الثلث الأوسط مع الثلث السفلي من منطقة الساق وأتيحت له فرصة مقابلة ليونيل ميسي، وكانت المسألة تستلزم البتر، لكن منذ عام 2014 قام الطبيب شيسكو سولدادو، وكان يعمل مع علاج جديد في مدينة برشلونة يحقق نتائج جيدة وكان الشاب في العاصمة الكاتالونية لمدة شهر تقريبًا لهذا العلاج بفضل مؤسسة Fundacion Alex الخيرية.

وعندما علم ميسي بذلك قابل شاب إيمانويل في مركز تدريب برشلونة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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