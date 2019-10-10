الامارات | بالفيديو.. لاعبو منتخب تونس يوضحون حقيقة فضيحة “سرقة الأحذية”

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لاعبو منتخب تونس يوضحون حقيقة فضيحة “سرقة الأحذية” والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعبو المنتخب التونسي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اللاعب عمر نصري، رفقة بقية أعضاء فريقه أوضح من خلاله حقيقة الفيديو المنتشر على قنوات الأخبار والخاص بفضيحة سرقة الأحذية من إحدى محلات الرياضة.

وقال اللاعب في الفيديو الذي نشر في مواقع التواصل والصحف التونسية: “إن ما بثّته القناة كذب وافتراء، وإن كل ما في الأمر 'أن اللاعبين تجولوا في المتجر وقاموا بتجربة الأحذية لا سرقتها في انتظار أن يدفع ثمنها رئيس البعثة الذي أعلمنا مسبقا بالمبلغ الذي يمكن أن نشتري به".

وكانت إحدى وسائل الإعلام الأسترالية قج اتهمت بعض لاعبي منتخب كرة القدم المصغرة التونسي بالقيام بسرقة أحذية رياضية من أحد متاجر مدينة وست بيرث زادت قيمتها على 3 آلاف دولار.

وتابع:"اللاعب الذي صوّروه خارجا قام مسؤولو المتجر بدعوته للخروج وتصويره، ونظرا لعدم تمكنه من اللغة الأسترالية فقد ظهر الأمر على ما هو عليه'' على حد تعبيره.

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ووضح نصري أن الشرطة الأسترالية لم توجه أي اتهامات للفريق، وأن ما حدث كان سوء تفاهم، ولم يقم أي لاعب بسلوك مسيء، وغادر اللاعبون على متن حافلة.