شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب البطل الأوليمبى بعد تراجعه عن الاعتزال: «الأثقال» تمر بنكسة مريرة.. وليس أمامنا إلا الدعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف الرباع محمد إيهاب، بطل العالم فى رفع الأثقال وصاحب برونزية أوليمبياد ريو دى جانيرو، إيقاف مصر دوليا والحرمان من المشاركة فى أوليمبياد طوكيو «انتكاسة مريرة» على اللاعبين وإهدار لمجهود سنين من الإعداد. وأشار إلى أن خبر اكتشاف 5 حالات منشطات جديدة فى دورة الألعاب الإفريقية جاء صادماً للجميع، وهو ما جعله يتخذ قرار الاعتزال.

وكشف عن العديد من الحقائق والمفاجآت فى نص الحوار التالى :

■ بداية، ما الجديد بالنسبة لقرار اعتزالك؟

- تراجعت عن قرار الاعتزال بعد الاجتماع مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الذى دعمنى خلاله وطالبنى بالتركيز فى المران فقط، وأن الوزارة واللجنة الأوليمبية تبذلان أقصى جهدهما، سواء من خلال الاتصال بالاتحاد الدولى للعبة أو بالدعوى القضائية أمام «الكأس» أملا فى حل أزمة الإيقاف.

■ لماذا لم تتصل بوزير الرياضة قبل إعلانك الاعتزال للاطمئنان منه على مجريات القضية؟

- أفهم ما تلمح إليه من سؤالك.. وما حدث هو أننى كنت أمر بظروف صعبة فأثناء الاستعداد للتوجه إلى تايلاند للمشاركة فى بطولة العالم بعد معسكر إعداد طويل لحصد ذهبية العالم، فوجئت بمن يبلغنا بأن نذهب إلى بيوتنا لأنه صدر قرار بإيقاف الأثقال سنتين بسبب اكتشاف 7 حالات منشطات، وهى صدمة لا يمكن تخيلها، ورغم ذلك تقبلنا الوضع أملا فى الحل، حتى جاء القرار التالى الذى دمر كل أحلامى بثبوت 5 حالات منشطات جديدة فى دورة الألعاب الإفريقية..ووقتها اسودت الدنيا تماما فى عينى.. وأسباب كثيرة جعلتنى أتخذ قرار الاعتزال دون التفكير فى التحدث مع أى مسؤول.

■ ما الأسباب التى جعلتك تتخذ القرار؟

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- الأثقال تبدو للبعض لعبة فردية، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنها فردية فى المشهد الأخير لحظة ظهور الرباع أو الرباعة لرفع الثقل، ولكن قبل ذلك يكون جهد كبير لمدربين.. والأهم هو إحساسك بوقوف ودعم زملائك الذين يتدربون إلى جوارك، وكل منا يلهب حماس الآخر.. وفجأة كل ذلك ينتهى وتجد اللعبة جمدت والأزمات تحاصر زملاءك.. فماذا أفعل بمفردى؟.. كل ذلك جعلنى أمر بأسوأ فترة فى حياتى، فالأثقال المصرية تمر بنكسة وليس أمامنا إلا الدعاء انتظارا للفرج.

■ كيف ترى الاتهامات لمجلس الإدارة بتحمل المسؤولية؟

- أنا لاعب وأعرف حدودى ولا أحب أن أتحدث فيما لا يخصنى، ولكن ما أقوله فقط هو أن اللاعبين ضحية صراعات ليس لهم دخل بها، وأتمنى أن يتكاتف الجميع من أجل عودة الأثقال لسابق عهدها.

■ من يتحمل مسؤولية تناول اللاعبين المنشطات؟

- لا أعرف، ولكن هناك سرا ولغزا يحتاج إلى حل.. دورة ألعاب الإفريقية نفوز بها بأقل مجهود، فكيف يتناول لاعبون كبار منشطات من أجلها؟.. الموضوع به لغز وأتمنى أن يتم حله من خلال التحقيقات.

■ هل تلقيت عروض تجنيس؟

- لم يحدث، ولا يحق لى اللعب لدولة أخرى فى الأوليمبياد وفقا للوائح الدولية، وأنا لم أفكر فى اللعب باسم دولة أخرى، وما تلقيته فقط عروض تدريبية فى الخليج حال تمسكى بقرار الاعتزال.

■ ما توقعاتك للأزمة وكيفية الحل؟

- وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية اتخذت الإجراءات القانونية برفع دعوى قضائية، ونصر عزام المحامى الدولىأكد لى أنه طلب من المحكمة الدولية السماح برفع الإيقاف مؤقتًا حتى يتمكن اللاعبون من المشاركة فى التصفيات المؤهلة للأوليمبياد لحين الفصل النهائى فى القضية، وأتمنى أن يتم رفع الإيقاف فى أقرب فرصة.