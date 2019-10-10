شكرا لقرائتكم خبر عن كثرة الجاهزين مشكلة طلعت يوسف فى الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف مسؤولو نادى الاتحاد السكندرى من اتصالاتهم باتحاد الكرة ولجنة المسابقات برئاسة حسام الزناتى لتعديل موعد مباراة الفريق أمام طنطا فى الأسبوع السابع للدورى الممتاز والمحدد لها يوم ٢٣ نوفمبر المقبل على استاد الإسكندرية، وذلك لتوفير الفترة الكافية لسفر الفريق للبحرين لمواجهة المحرق البحرينى فى إياب البطولة العربية على كأس محمد الخامس والمحدد لها يوم ٢٦ من نفس الشهر.

وقال مصدر مسؤول داخل نادى الاتحاد السكندرى، إن الفريق سيخوض لقاء المحرق البحرينى فى إياب دور الستة عشر بالبطولة العربية خارج أرضه يوم 26 نوفمبر المقبل وبالتالى سيكون الفريق معرضاً للإجهاد قبل هذه المواجهة بسبب ضيق الوقت بين اللقاءين.

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من جانبه، طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق من اللاعبين استغلال الانتصارات المحلية والعربية، مشيرا إلى أن ما تحقق حتى الآن مجرد بداية للارتقاء بطموحات الفريق، ويعانى طلعت يوسف والجهاز الفنى لنادى الاتحاد من حيرة تتمثل فى اكتمال صفوف الفريق ووجود بدائل عديدة لدى الجهاز الفنى حيبث يتواجد أكثر من لاعب بالمركز الواحد وبنفس القوة وهو الأمر الذى يتسبب فى صداع للجهاز الفنى للفريق.

وأكد طلعت يوسف أن العبرة بمدى الجهد الذى يبذله اللاعب فى التدريبات والمباريات وأنه لن يعتمد على أسماء معينة.

وأكد أنه حرص على إقامة مباراتين وديتين أمام السلوم وأمام الحمام لإشراك كل لاعبيه والاطمئنان عليهم وحتى لايفقد لاعبو الفريق حساسية المباريات، وذلك استعدادا لمواجهة وادى دجلة المحدد لها الجمعة 18 أكتوبر على استاد الإسكندرية فى إطار منافسات الأسبوع الرابع للدورى العام.