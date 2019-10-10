شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات: لقاء الإسماعيلي وحرس الحدود بالدوري في موعده الأصلي دون تغيير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة الإسماعيلي مع حرس الحدود ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز إلى سابق موعدها في جدول المسابقة في الثامنة مساء الجمعة الموافق 18 أكتوبر الحالي على ملعب استاد الإسماعيلية، كما تقرر إقامة لقاء الإسماعيلي مع طنطا ضمن الجولة الخامسة في السابعة والنصف مساء الأحد الموافق 10 نوفمبر على استاد الإسماعيلية.

يأتي هذا القرار بعد أن أبدى الإسماعيلي استعداده لإقامة مباراته أمام طنطا دون لاعبيه المنضمين للمنتخب الأوليمبي، مما يسهم في الحفاظ على مواعيد جدول المسابقة المعلنة منذ بدايته.

وكانت إدارة المسابقات أجرت تعديلا سابقا على المباراة بعد إعلان الاتحاد العربي لكرة القدم مواعيد دور الـ16 للبطولة العربية التي يشارك بها من مصر (الإسماعيلي والاتحاد السكندري).