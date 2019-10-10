شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يستقر على الشناوى لحراسة عرين المنتخب أمام بتسوانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، نقل معسكر الفريق إلى الإسكندرية بداية من غد «السبت»، بعد قرار نقل مباراة بتسوانا الودية إلى ملعب برج العرب، وتمسك البدرى بالذهاب الى الإسكندرية حتى يتمكن اللاعبون من خوض التدريبات على ملعب المباراة ليتعودوا عليه، وينتظر أن يخوض اللاعبون التدريبات غدا فى برج العرب، فيما خاض الفريق مرانا قويا أمس الأول بمشاركة جميع اللاعبين الذين اختارهم البدرى للمعسكر، وتضمنت التدريبات الشق البدنى الذى يرغب الجهاز الفنى من خلاله فى الوصول بجميع اللاعبين إلى أعلى فورمة تمكنهم من الظهور بمستوى جيد، بجانب التدريبات الفنية التى تنوعت بين التمرير السريع وسرعة نقل الكرة فى المساحات الضيقة والتعامل مع العرضيات والتسديد المباشر على المرمى، وسادت حالة من الرضا داخل المنتخب، بسبب حماس اللاعبين وتعاملهم مع المعسكر بجدية، لرغبة كل واحد فى دخول حسابات المدير الفنى للمشاركة فى المباراة.

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ووفقا للمعلومات الواردة من المعسكر، فإن البدرى ينوى منح عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، راحة من المباراة للحفاظ عليه بعد شكواه من الإجهاد نتيجة المجهود الكبير الذى بذله مع فريقه مؤخرا، بينما ينوى منح الفرصة لعدد كبير من العناصر الجديد، خصوصا رجب بكار الظهير الأيمن ومحمد حمدى الظهير الأيسر وكذلك عمر السعيد، لتجربتهم والوقوف على مستواهم، وذلك فى إطار سعى المدير الفنى لإكسابهم الخبرة فى التعامل مع المباريات الدولية، بينما رفض فكرة إجراء تعديل على حراسة المرمى، حيث حجز محمد الشناوى مكانة فى التشكيلة باعتباره الحارس الأجهز فنيا ونجاحه فى حراسة عرين المنتخب بشكل جيد خلال الفترة الماضية واكتسابه الخبرة الدولية التى تمكنه من الذود عن مرماه ببسالة.

من ناحية أخرى، أكد محمد بركات، مدير المنتخب، أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» حدد مواعيد مواجهتى الجولة الأولى والثانية لفريقنا الوطنى أمام كينيا وجزر القمر فى تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وأوضح بركات أن المنتخب سيواجه كينيا فى مصر يوم ١٤ نوفمبر، على أن يلتقى جزر القمر يوم ١٨ نوفمبر، وسيبدأ الجهاز الفنى فى التحضير لمواجهة كينيا عقب انتهاء المعسكر الحالى، وسيعقد جلسة مع الجهاز الفنى للاتفاق على التكليفات الخاصة بالمباراة، كما يعكف مدير المنتخب حاليا على وضع تصور خاص بتعديلات لائحة المنتخب وسيعرضها على المدير الفنى عقب العودة من الإسكندرية للاستقرار على التعديلات قبل عرضها على لجنة إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لاعتمادها رسميا، حيث يرغب الجهاز الفنى فى رفع مكافآت الفوز للمباريات لتحفيز اللاعبين على الاجتهاد خلال ماراثون التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 التى ستقام فى الكاميرون.