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الخميس 10 أكتوبر 2019
كلوب
أنس عبد الغني
أبدى يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على أنه لا يفكر حاليا في تولي مهمة تدريب المنتخب الألماني لكرة القدم.
وقال كلوب في مقابلة بثتها شبكة ماجينتا التلفزيونية: على انه لا يشعر بهذا ولا أفكر فيه ولو على الأقل في الوقت الحال، لا يمكنني أن أقول إنني الشخص المناسب لهذه المهمة بنسبة 100 %".
وتحدث كلوب عن مدى إمكانية عودته لتدريب بوروسيا دورتموند، أجاب "إذا كان النادي بحاجة لي في مهمة إنقاذ، فلما لا أعود، سيكون من الجيد أن تتاح لي هذه الفرصة، لكن ليس من المرجح أن يحدث ذلك".
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني.
وسبق للمدرب الألماني تولي مهمة الإدارة الفنية لبروسيا لمدة 7 سنوات، حقق خلالها العديد من الألقاب.
كانت هذه تفاصيل خبر يورجن كلوب يحسم موقفه من تدريب ألمانيا.. ويرحب بالعودة لدورتموند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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