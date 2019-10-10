فيديو.. سوريا تخطف فوزا على جزر المالديف في تصفيات المونديال

الخميس 10 أكتوبر 2019

سوريا

Advertisements أنس عبد الغني

نجح منتخب سوريا في تحقيق فوز غالي على جزر المالديف بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بين الفرقين على ملعب راشد بنادي شباب الأهلي، ضمن الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.



ونجح نجم الأهلي السعودي عمر السومة في قيادة منتخب سوريا، بتسجيل هدفي نسور قاسيون، في الدقيقتين 26 و60، بينما أحرز أشفاق هدف المالديف في الدقيقة 70 من عمر المباراة

ورفع منتخب سوريا رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول المجموعة الأولى بتصفيات المونديال، بفارق الأهداف عن منتخب الصين المتصدر، بينما تجمد رصيد المالديف عند 3 نقاط، في المركز الرابع.