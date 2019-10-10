حمدالله هرب من ليوث الأطلسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رد المدرب المساعد للمنتخب المغربي مصطفى حجي سريعا على تصريحات نجم النصر عبدالرازق حمدالله التي قال فيها إنه لم يتلق دعوة للمشاركة مع منتخب بلده، وأكد أن الأخير فاجأه بالهروب ورفض المشاركة مع ليوث الأطلسي في المستقبل.

وتحدث حجي في حوار إذاعي نقله موقع «كورة» عن تفاصيل ما حدث في الفترة السابقة، وقال: «تواصلت مع حمدالله أكثر من مرة، وفي مرات عدة لم يكن هاتفه يجيب، إلا أنني في الفترة الأخيرة وتلبية لطلب خليلوزيتش، اتصلت باللاعب هاتفيا، وتحدثنا مطولا في عدد من الأمور».

وأوضح: «أخبرته أن خليلوزيتش مهتم به، ونقلت له أن المدرب يراه من بين اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم مستقبلا، لكن بشرط أن يتطور، وأن يستعيد مستواه التهديفي الذي كان عليه الموسم الماضي».

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وأكمل حجي: «أخبرني حمدالله أنه محبط بعض الشيء، وقال لي إنه مستاء بسبب تجاهل اختياره في القائمة الأولى للمنتخب المغربي التي واجهت بوركينافاسو والنيجر وديا والقائمة الحالية المختارة لودية ليبيا».

وتابع: «وجدته يائسا لكني أخبرته أن مدرب المغرب يتابعه، لكن عليه أن يغير بعضا من تصرفاته، إلى جانب تحسين مستواه بعض الشيء، وسيكون معنا في قائمة موريتانيا، وبوروندي الشهر المقبل، ضمن تصفيات الكان».

وواصل حجي كشف المزيد من التفاصيل قائلا: «اتصلت به أخيرا وكان معي المدرب خليلوزيتش، وقلت لحمدالله أن يضع صفحة الماضي خلف ظهره، وأن يواصل العمل ويتخلص ذهنيا من رواسب الأمس القريب، إلا أنه فاجأني بقوله إنه يرفض مستقبلا أي دعوة سيتلقاها لتمثيل الأسود».

وأردف: «اللاعب أخبرني أنه ليس جاهزا لتلبية أي دعوة، لأن لديه بعض المشاكل، والتمس إعفاءه كما نقل لي أنه سيظل من مساندي منتخب المغرب، متمنيا حظا سعيدا وموفقا للأسود في بقية المشوار، وهذا ما نقلته للمدرب وحيد».

وكتب حمدالله في صفحته على انستجرام ردا على رواية خليلوزيتش: «أريد تكذيب كل الأخبار التي تقول أني رفضت المنتخب الوطني المغربي. أنا أصلا لم أتلق أي دعوة لا من المدرب ولا من الجامعة المغربية لكرة القدم».