نيمار يحتفل بمباراته الـ100 ويعترف بتلقي معاملة خاصة مع السامبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كرم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم نجم منتخبه الأول، نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل مباراة فريقه الودية مع السنغال التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما أمس، والتي أصبحت المباراة الدولية الـ100 للنجم الكبير.

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وتحدث نيمار خلال تكريمه لوسائل الإعلام، وقال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «أ س» الإسبانية «خلال 100 مباراة كان هناك عدد من الإحباطات والهزائم والكثير من الأخطاء، ولكن إذا كنت مكافحا يمكنك بعد كل شيء أن تتجاوز أخطاءك، أنا سعيد بالوصول إلى هذا الرقم، لم أكن أتخيل حتى في أفضل أحلامي إمكانية حدوث هذا الأمر».

وردا على سؤال عن دوره داخل المنتخب البرازيلي، أجاب نيمار قائلا «لقد كنت مع المنتخب طوال 10 سنوات، دائما ما كنت أحد الأسماء الأكثر أهمية المنوط بها حمل كل شيء على عاتقها، لم أتهرب من هذا أبدا، دائما ما كنت أؤدي دوري في المنتخب، عندما يصل أحد اللاعبين إلى هذا المستوى، فمن الطبيعي أن يتلقى معاملة مختلفة، في برشلونة ميسي يتلقى معاملة مختلفة، وهذا لأنه مختلف».

وانتقل نيمار إلى التحدث عن إصاباته المتكررة، مؤكدا أنها أعاقت طريقه ومشواره الكروي، واستطرد قائلا «لقد خضعت للعلاج طوال ثلاثة أشهر خلال العامين الأخيرين، هذا يعيق طريق أي لاعب كرة، ولكن إذا قمت بتحليل جميع المباريات والأرقام سترى أنني لم أتخل عن لعب كرة القدم، للأسف هذا يحدث أحيانا خلال مسيرة لاعب الكرة، يجب أن تتمتع بعقلية جيدة وجاهزية لكي تتمكن من تعديل الموقف».