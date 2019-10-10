مدرب ليجانيس الأفضل في الليجا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصد المدير الفني لنادي سي دي ليجانيس الإسباني لكرة القدم، ماوريسيو بيليجرينو، جائزة رامون كوبو التي منحها له اتحاد الكرة الإسباني باعتباره المدرب الأفضل في الدوري الإسباني «الليجا» في موسم 2019/2018.

وتم اختيار بيليجرينو للفوز بهذه الجائزة من قبل مجلس إدارة لجنة المدربين التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، التي اختارت أيضا جونزالو اركونادا كأفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للسيدات وذلك على خلفية تتويجه ببطولة كأس ملكة إسبانيا مع نادي ريال سوسيداد في الموسم الماضي.

وظهرت جائزة رامون كوبو للنور للمرة الأولى في عام 2011 وهي الجائزة التي تحمل اسم الرئيس الأسبق للجنة المدربين في اتحاد الكرة الإسباني، وتم تخصيصها لتكريم المدربين المتميزين في كل موسم.