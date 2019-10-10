نور يحسم موقفه: لن أعود للاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

حسم قائد الاتحاد الأسبق محمد نور موقفه وأكد في تسجيل صوتي أنه لن يعود للاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، عقب نهاية فترة إيقافه بسبب المنشطات التي استمرت 4 سنوات.

Advertisements

وقال نور في البداية إنه لم يحسم بعد أمر عودته لممارسة كرة القدم بعد انتهاء فترة الإيقاف، قبل أن يستدرك «فكرة العودة للعب لا ترد بخاطري من الأساس»، مشيرا إلى أن «الاعتزال قريب جدا إن شاء الله، وهناك أشياء أخرى كثيرة يعد لها».

وانتشرت أنباء أن إدارة الاتحاد تنوي التعاقد مع نور لمدة 6 أشهر في فترة انتقالات الشتاء المقبلة، ليعود للملاعب قبيل اعتزاله، تكريما لتاريخه الكبير مع النادي.

ويقضي اللاعب السابق عقوبة إيقاف لمدة 4 سنوات منذ 2016، بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات، تنتهي في يناير المقبل.