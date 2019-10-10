شكرا لقرائتكم مشاهدة حفل تتويج الاهلي بالدوري بث مباشر اليوم الخميس 2019/10/10 بدون تقطيع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق الحلفة فى تمام الثامنة مساء وتذاع عبر شاشة أون سبورت على الهواء مباشرة، وتشهد الإحتفالية عرض فيلم تسجيلى عن بطولة الدورى بالموسم الماضى، والتى نجح فيها الفريق الأحمر فى الفوز بالدرع بعدما كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.

و نرصد 10معلومات عن كل ما قدمه الفريق الأحمر خلال الموسم الماضى.. 1- خاض الأهلي 34 مباراة خلال الموسم 2-حقق الأهلى 80 نقطة خلال المباريات التى خاضها خلال الموسم حفل تتويج الاهلي بالدوري 3- فاز الأهلى فى 25 مباراة من إجمالى المباريات التى خاضها، وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 مباريات. 4- سجل لاعبو الأهلى 56 هدفا، وهزت شباكه 20 هدفا فقط Advertisements 5- أكبر نتيجة حققها الأهلى خلال الموسم فى لقاء بتروجت بالجولة السادسة والعشرين وانتهت المباراة 4/0 للفريق الأحمر 6- أكبر هزيمة تلقاها الأهلى أمام الاتحاد السكندرى 4/3 فى الجولة العاشرة من البطولة المحلية حفل تتويج الاهلي بالدوري 7- على معلول هو هداف الأهلى برصيد 8 أهداف، سجلها خلال 26 مباراة 8- بطولة الدورى موسم 2018/2019 هى البطولة رقم 136 فى تاريخ البطولات التى حققها الأحمر فى مختلف المنافسات المحلية والأفريقية 9- 3 مدربين قادوا الفريق خلال الموسم الماضى فى رحلة التتويج باللقب، وهم الفرنسى كارتيرون ومحمد يوسف، والأورجويانى مارتن لاسارتى حفل تتويج الاهلي بالدوري 10- حقق الأهلى أطول سلسلة انتصارات متتالية فى المباريات خلال الموسم، حيث فاز فى 9 مباريات على التوالى، وهو نفس العدد الذى حققه الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة حفل تتويج الاهلي بالدوري بث مباشر اليوم الخميس 2019/10/10 بدون تقطيع... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.