شكرا لقرائتكم منتخب مصر يخوض تدريبه الثالث قبل مواجهة بوتسوانا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى المنتخب الوطني الأول بقيادة مديره الفني حسام البدري تدريباته لليوم الثالث على التوالي بإستاد القاهرة الدولي في معسكره استعدادا لمواجهة منتخب بتسوانا وديا والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وأشرف حسام البدري المدير الفني للفراعنة وجهازه المعاون على تدريبات الفريق التي شارك فيها جميع اللاعبين المختارين لخوض المعسكر.

وشهد المران مجموعة من الوحدات البدنية والخططية استعدادا لمواجهة بتسوانا الودية التي تأتي في إطار الإعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر والمقرر لها يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢١ في الكاميرون.



منتخب مصر



منتخب مصر