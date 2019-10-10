شكرا لقرائتكم تدريبات تأهيلية إضافية لمحمد عبد الغني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية إضافية تحت قيادة الدكتور عمرو المطراوي .

وقام بأداء تدريبات منفردة بالكرة قبل بداية المران، ثم أدى اللاعب تدريبات أخرى مع المطراوي.

إسلام جابر يخوض تدريبات في الجيم قبل مران الزمالك



حضر إسلام جابر صانع العاب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل المران المقرر اليوم، بساعتين كاملتين.

حيث حرص جابر على الخضوع لتدريبات بدنية قوية في صالة الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في ظل استعداده للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

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ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة القمة ضد النادي الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بالجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى اللاعب الشاب للدخول في دائرة اهتمامات الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الصربي ميتشو.