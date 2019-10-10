شكرا لقرائتكم محمد معروف حكما لمباراة المنتخب الأولمبى أمام جنوب افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة المنتخب الأولمبى الودية أمام جنوب افريقيا غدا الجمعة إلى الحكم الدولى محمد معروف.

ووافق منتخب جنوب افريقيا على تعيين حكم مصرى دولى للمباراة، وتم إخطار الإتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" حتى يحتسب المباراة ضمن الأجندة الدولية الرسمية للمنتخبين.

وقرر اتحاد الكرة نقل مباراة المنتخب الأولمبى الودية أمام جنوب افريقيا، لتقام على استاد الإسماعيلية بدلا من استاد القاهرة كما كان مقررا.

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وكان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى يرغب فى إقامة المباراة على ستاد القاهرة لتعويد اللاعبين على أرضية الملعب قبل أمم افريقيا تحت 23 سنة الشهر المقبل بالقاهرة.

واختار شوقى غريب 28 لاعبا للمباراتين هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحى، مصطفى شوبير.. والدفاع: أسامة جلال، محمود مرعى، محمود الجزار، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوى، رمضان صبحى، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.