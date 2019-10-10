شكرا لقرائتكم مغادرة لاعبو الأهلي معسكر منتخب مصر لحضور حفل تتويج الاهلي بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووافق الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب على السماح للاعبين بحضور احتفالية تسليم درع الدوري على أن يعودوا للمعسكر بعد انتهاء الحفل.
وشارك اللاعبون في تدريبا المنتخب التي جرت اليوم على استاد القاهرة الدولي قبل المغادرة لحضور الحفل، في إطار تحضيرات المنتخب لودية بتسوانا
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