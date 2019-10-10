شكرا لقرائتكم مغادرة لاعبو الأهلي معسكر منتخب مصر لحضور حفل تتويج الاهلي بالدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر منذ قليل لاعبو النادي الأهلي الدوليون في صفوف المنتخب الوطني الأول مقر فندق إقامة الفريق في التجمع الخامس من أجل حضور احتفالية تسليم درع الدوري الممتاز للنادي الأهلي.

ووافق الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب على السماح للاعبين بحضور احتفالية تسليم درع الدوري على أن يعودوا للمعسكر بعد انتهاء الحفل.

وشارك اللاعبون في تدريبا المنتخب التي جرت اليوم على استاد القاهرة الدولي قبل المغادرة لحضور الحفل، في إطار تحضيرات المنتخب لودية بتسوانا