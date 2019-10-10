شكرا لقرائتكم إسلام جابر يخوض تدريبات في الجيم قبل مران الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حضر إسلام جابر صانع العاب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك قبل المران المقرر اليوم، بساعتين كاملتين.

حيث حرص جابر على الخضوع لتدريبات بدنية قوية في صالة الجيمانزيوم من أجل الحفاظ على لياقته البدنية في ظل استعداده للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة القمة ضد النادي الأهلي في المباراة التي ستجمعهما بالجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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ويسعى اللاعب الشاب للدخول في دائرة اهتمامات الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الصربي ميتشو.