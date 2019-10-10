شكرا لقرائتكم خطة الزمالك لتدعيم الوسط بعد صليبي زيزو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، فتح ملف تدعيم خط وسط الفريق الكروى الأول، بعدما تعرض محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب الوسط المدافع للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة، خلال مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الثانية بالدوري والتي انتهت بفوز الفريق الابيض بهدف دون رد.
وينتظر محمود عبد العزيز، استخراج تأشيرة ألمانيا، من أجل السفر لإجراء العملية الجراحية بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، وكشف مصدر مطلع بالزمالك عن أن الجهاز الإدارى بدأ فى التحضير لاستخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا لزيزو، من أجل الخضوع للعملية الجراحية الخاصة بعد موافقة مجلس إدارة النادى الأبيض على سفره لإجراء العملية هناك.
وكان جهاز الزمالك قد أكد أن زيزو سيغيب لمدة تتراوح ما بين 4 أشهر إلى 5 أشهر حيث سيخضع لتلك العملية فى ألمانيا ثم يعود لمصر ويخوض عمليات تأهيله هناك.
ويستعد مسئولو الزمالك للتفاوض مع نظرائهم فى إنبى لقطع إعارة محمد أشرف روقا وإعادته لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، حيث يرتبط اللاعب بعقد إعارة للفريق البترولى لمدة موسم، وكشف مصدر مطلع بالزمالك إنه فى حالة عدم التوصل لاتفاق مع انبى لإعادة روقا في الشتاء، سيتم طرح عدة بدال ومن ثم عرضها على الخواجة الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق لاختيار الأنسب فى تلك المرحلة.
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