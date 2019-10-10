شكرا لقرائتكم الإمارات تكتسح إندونيسيا بخماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق المنتخب الإماراتي فوزًا كبيرًا على حساب ضيفه الإندونيسي 5 - صفر، يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة بالمجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023، والتي شهدت فوز فيتنام على ماليزيا 1 - صفر.

وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 41 عن طريق خليل الحمادي، قبل أن يضيف علي مبخوت ثلاثة أهداف في الدقائق 52 و61 من ركلة جزاء و71، فيما سجل علي طارق الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وارتقى المنتخب الإماراتي إلى صدارة المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، فيما واصل المنتخب الإندونيسي تذيله لترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.