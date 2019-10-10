هزيمة منتخب اليمن بخماسية نظيفة أمام أوزباكستان بالتصفيات الآسيوية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

خسر المنتخب اليمني، اليوم الخميس، أمام مضيفه منتخب أوزبكستان، بنتيجة 0-5، ، على استاد باختاكور في طشقند، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويتصدر منتخب سنغافورة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن ونقطة من مباراة واحدة للسعودية.

وخاض منتخب اليمن بغياب المهاجم المميز محسن قراوي، الذي سجل هدفين في المباراتين السابقتين أمام سنغافورة والسعودية، وذلك نتيجة حصوله على الإنذار الثاني في المباراة أمام السعودية.

وبدأ منتخب أوزبكستان المباراة بقوة ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة بواسطة سنجر كوديركولوفإثر تمريرة متقنة من دوستونبيك حمداموف، ثم تألق حارس اليمن سالم عوض في التصدي لتسديدة جامشيد اسكندروف، ورد الضيوف عبر تسديدة أحمد السروري التي تصدى لها الحارس ايلدوربيك سويونوف ).

واستمرت محاولات أصحاب الأرض وسنحت لهم أكثر من فرصة، قبل أن يسجلوا الهدف الثاني في الدقيقة 33، عندما انطلق فروخ ساييف في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية ارتقى لها ايلدور شامرادوف وحول الكرة برأسه داخل المرمى.

وعاد حارس اليمن ليتألق في التصدي قبيل نهاية الشوط الأول لتسديدة شامرادوف، التي ارتطمت بأحد المدافعين وكادت تغالطه.

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وبدأ المنتخب الأوزبكي الشوط الثاني بقوة، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة عن طريق جامشيد إسكندروف، الذي وصلته الكرة المرتدة من الدفاع اليمني خارج منطقة الجزاء ليسدد على يسار الحارس سالم عوض .

وحسم منتخب أوزبكستان النتيجة عندما سجل الهدف الرابع بواسطة إسلام توختاخوجاييف، الذي ارتقى لركلة ركنية من الجهة اليسرى، ولعب الكرة برأسه على يمين الحارس اليمني .

ومع تراجع معنويات لاعبي اليمن سجل أصحاب الأرض الهدف الخامس عندما أرسل اوتابيك شوكروف تمريرة طويلة خلف المدافعين إلى دوستونبيك حمداموف الذي هيأ الكرة إلى ايغور سيرغييف ليسدد دون مضايقة في المرمى.

وتقام الجولة الرابعة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر، حيث تلتقي فلسطين مع السعودية في الرام، وسنغافورة مع أوزبكستان في سنغافورة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز فلسطين على أوزبكستان 2-0 في الرام وتعادل سنغافورة مع اليمن 2-2 في سنغافورة، في حين شهدت الجولة الثانية تعادل اليمن مع السعودية 2-2 في المنامة وفوز سنغافورة على فلسطين 2-1 في سنغافورة.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريق) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.