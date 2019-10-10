قطر تفوز بهدفين نظيفين على بنغلاديش في التصفيات المزدوجة









اسماء السيد - حقق المنتخب القطري فوزا صعبا على مضيفه منتخب بنغلادش 2-صفر في مباراتهما الخميس في دكا ضمن الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم.

وسجل يوسف عبد الرزاق (28) وكريم بوضياف ( 90+1) هدفي قطر.

وعوّض منتخب المدرب الإسباني فيليكس سانشيز، مضيف مونديال 2022 وبطل آسيا 2019، خيبة التعادل السلبي في الجولة الماضية مع ضيفه الهندي، بعدما كان استهل التصفيات بسحق أفغانستان 6-صفر.

ورفع العنابي رصيده الى سبع نقاط وواصل انفراده بصدارة المجموعة، في حين ظل رصيد منتخب بنغلادش خاليا من النقاط من مباراتين.

وعانى المنتخب القطري كثيرا خلال المباراة لاسيما بسبب سوء أرضية الملعب، لكنه نجح بخطف الهدف الأول من كرة عرضية داخل المنطقة وصلت القائد حسن الهيدوس فهيأها لعبد الرازق الذي سددها بيمناه (28).

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وعلى رغم استحواذ وسيطرة القطريين، نجا مرماهم من فرصتين كادتا تتحولان إلى أهداف بعدما تكفل المدافع مصعب خضر بإفشال الأولى (36)، وبسام الراوي بإبعاد الثانية على مرحلتين (43).

وأجرى سانشيز تبديلين هجوميين، فدفع بأكرم عفيف وأحمد علاء الدين، لينجح الأخير في الوقت بدل عن ضائع بصناعة الهدف الثاني بعد كرة مررها إلى بوضياف الذي خطفها أرضية داخل الشباك.

ويخوض المنتخب القطري مباراته القادمة على ارضه عندما يستضيف نظيره العماني الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة.

وتشهد المجموعة مباراة ثانية اليوم باستضافة عمان لأفغانستان.

ملخص مباراة بنغلاديش و قطر: