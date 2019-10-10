البرازيل تعود إلى جدول سباقات موتو جي بي عام 2022

اسماء السيد - أعلنت شركة "دورنا سبورتس" مالكة حقوق بث سباقات بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي"، أن البرازيل ستعود إلى جدول السباقات في عام 2022 على حلبة "ريو موتور بارك" المقرر بناؤها في غرب مدينة ريو دي جانيرو.
واستضافت ريو دي جانيرو والبرازيل سابقاً بطولة العالم للدراجات النارية على حلبة جاكاريباغا، في الفترة بين 1995 و2004. لكن الحلبة التي حملت اسم بطل العالم السابق للفورمولا واحد البرازيلي نيلسون بيكيه، تم هدمها عام 2012 لإفساح المجال أمام منشآت أولمبياد ريو 2016.
ومن المتوقع أن يكون طول الحلبة الجديدة 4,5 كلم، وتتألف من سبعة منعطفات لجهة اليسار وستة أخرى لجهة اليمين.
ونقل بيان "دورنا سبورتس" عن رئيسها التنفيذي كارميلو إزبيليتا قوله "البرازيل هي سوق مهمة للدراجات النارية، سباقات الدراجات النارية ورياضة السيارات، مع تاريخ يفخر به، ومستقبل، وأنا متحمس لرؤية موتو جي بي تؤدي دورا محوريا مع عودتنا في العام 2022".
ل ا/ف ط/كام
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