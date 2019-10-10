اليابان تتصدر بعد سحق منغوليا بسداسية في التصفيات المزدوجة









اسماء السيد - تصدرت اليابان المجموعة السادسة في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 في كرة القدم، بفوزها الساحق على ضيفتها منغوليا المتواضعة بستة أهداف نظيفة الخميس في الجولة الثالثة في سايتاما.

وعززت اليابان صدارتها برصيد ست نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف عن طاجيكستان، قبل لقاء القمة المرتقب بين المنتخبين بضيافة الثاني الثلاثاء في الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة التي تضم أيضا قرغيزستان ومينامار (في المركزين الرابع والخامس دون نقاط).

وتوقف رصيد منغوليا في المركز الثالث في هذه المجموعة برصيد ثلاث نقاط من ثلاث مباريات، في انتظار مباراة تقام لاحقا اليوم بين قرغيزستان وميانمار.

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وقدم منتخب "الساموراي الأزرق" بداية مقلقة أمام ضيفه الخميس، وفشل في ترجمة سيطرته الكبيرة الى أهداف في الدقائق العشرين الأولى، قبل أن يكسر تاكومي ميناميرو التعادل السلبي بكرة رأسية في الدقيقة 22.

وتتالت الأهداف اليابانية، اذ ضاعف مايا يوشيدا التقدم للمنتخب المضيف بكرة رأسية أيضا بعد ركلة ركنية (29). وانتهى الشوط الأول برباعية يابانية بعدما عزز يوتو ناغاتومو التقدم (34) بكرة من داخل المنطقة، وأضاف كنسوكي ناغاي الرابع برأسية قبل خمس دقائق من نهايته.

وفي الشوط الثاني، لم يختلف السيناريو بشكل كبير، اذ واصل اليابانيون هز الشباك عبر واتارو إيندو (57)، ودايشي كامادا (82).

وأضاف منتخب المدرب هاجيمي مورياسو هذا الفوز الى الذي حققه في الجولة الأولى على ميانمار بثنائية نظيفة، بينما تلقت منغوليا خسارتها الثانية بعد سقوطها أمام ضيفتها طاجيكستان بهدف نظيف.