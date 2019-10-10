إصابة محمد صلاح محط اهتمام الصحافة الانجليزية

نشرت العديد من الصحف الإنجليزية عن التطورات بإصابة النجم محمد صلاح نجم منتخب مصر، وعن إمكانية في المشاركة مع فريقه في المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد والمقرر اقامتها على ملعب “أولد ترافورد”، يوم 20 أكتوبر الحالي ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.

يذكر أن الفرعون المصري محمد صلاح قد تعرض للإصابة في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة ليفربول مع ليستر سيتي والتي أقيمت على ملعب “أنفيلد”، ونتجت الاصابة إثر تدخل عنيف من البديل حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، ولم يستطع بعدها صلاح إكمال المباراة، ليشارك لالانا بدلاً منه، وقد انتهي ذلك اللقاء بفوز “الريدز” بنتيجة 2 – 1 وهذا اللقاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”.