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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي نتائج الجولة الخامسة بدوري الجمهورية 2004 .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة بدوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي شهدت أكثر من مباراة مثيرة كان أبرزها فوز الزمالك على الأهلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع الناشئين في ميت عقبة، كما فاز الانتاج الحربي على انبي بهدفين لهدف.
وسجل هدفي الزمالك، يحيى محمد وأحمد هلاس لاعبا القلعة البيضاء، بواقع هدف في الشوط الأول وآخر في الشوط الثاني.
بهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 13 في المركز الأول فيما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 10 محافظا على المركز الثاني، بعد خسارة إنبي صاحب المركز الثالث من الانتاج الحربي ليتوقف رصيده عند النقطة 9.
وجاءت نتائج الجولة الخامسة كالتالي:
فوز الزمالك على الأهلي 2-0
فوز الإنتاج الحربي على إنبي 2-1
فوز مصر المقاصة علي بيراميدز 1-0
فوز الإسماعيلي على سموحة 3-2
فوز المقاولون العرب على الجونة 2-0
تعادل وادي دجلة مع طنطا 1-1
دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، (2)
دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، (3)
دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، (4)
دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، (5)
دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، (6)
دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، (7)
دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، (1)
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