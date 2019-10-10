سبورتنج يهزم فاب الكاميرونى فى ربع نهائى بطولة أفريقيا لليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى سبورتنج على نظيره فاب الكاميرونى بنتيجة 29 /23 فى إطار ربع نهائى البطولة الإفريقية للأندية المقامة فى الرأس الأخضر . يلتقى الزمالك فى هذا الدور مع رد ستار الإيفواري اليوم . Advertisements حقق فريق سبورتنج العلامة الكاملة بالدور الاول بالفوز على كلا من انتر كلوب الانجولى ورد ستار الإيفواري و جى اس كى الكونغولي واتليتكو الرأس الأخضر. ونجح الزمالك فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كلا من ، ديسبورتيفو الرأس الأخضر والنجم الكونغولي وفاب الكاميرون و وداد سمارة المغربى . يشارك سبورتنج فى هذه المنافسة بصفته بطل السوبر، بينما يشارك الزمالك بصفته بطل الدورى .

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