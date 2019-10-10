شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استعدادات الأهلي لاحتفالية استلام درع الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدء توافد المدعوين على احتقالية تسليم ردع الدورى المصرى للنادى الاهلى الى مقر الاحتفال باحد الفنادق الكبرى فى القاهرة و يجهز مسئولو شركة بريزنتيشن درع الدوري العام تمهيداً لتسليمه للنادي الأهلي الفائز بالبطولة الموسم الماضي.

وتشهد الاحتفالية تكريم مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق، كما سيتم عرض فيلم تسجيلى عن بطولة الدورى بالموسم الماضى، والتى نجح فيها الفريق الأحمر فى الفوز بالدرع بعدما كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.

وتعد شركة بريزنتيشن جماهير النادي الأهلي بإقامة حفل كبير يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدوري العام عقب مجهود شاق، خاصة أن الفريق كان بعيد عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعددة أسابيع.

ويحضر مجلس إدارة النادى الأهلي الاحتفالية، وكذلك لاعبى الفريق الأحمر وأسرهم، بالإضافة للاعبى الأهلي المعارين والراحلين، والذين تواجدوا فى قائمة الفريق بالموسم الماضى.



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