شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يهزم إنبى 1/2 وديا استعدادا للمصري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز مصر المقاصة على إنبى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بينهما مساء اليوم على ستاد بتروسبورت فى إطار استعدادات المقاصة لمواجهة المصرى والمقرر اقامتها يوم 17 أكتوبر الجارى فى الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى . أحرز هدفى المقاصة اودو موسيس وعبد الله مجدى . Advertisements ولعب المقاصة بتشكيل ضم :

حراسة المرمى: محمد كوكو .

خط الدفاع :أحمد صبيحة –محمد دبش-هانى سعيد – أحمد محسن .

خط الوسط : مصطفى شبيطة -محمد كناريا -شيمليس بيكلى –كيفين.

خط الهجوم: عبد الله مجدى - اودو موسيس .

و قدم لاعبو المقاصة اداء جيدا على مدار الشوطين، وحرص الجهاز الفني للمقاصة علي الدفع بالعديد من اللاعبين خلال شوطي المباراة .

واشاد الجهاز الفني بالتجربة الودية مؤكدا انها جيدة وخير إعداد قوى للفريق خلال فترة توقف الدوري الحالية بسبب تجمع المنتخب الوطني ، واعداد جيد للفريق قبل مواجهة المصرى .

مباراة المقاصة وانبى (2)



مباراة المقاصة وانبى (3)



مباراة المقاصة وانبى (4)



مباراة المقاصة وانبى (1)



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