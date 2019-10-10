سوبر كورة .. أبرز 10 لاعبين في صراع خطف النجوم بين الأهلي والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زاد التكهنات حول انتقال محمود كهربا لاعب الزمالك السابق أوفيس البرتغالي الحالي إلى الأهلي ، من أجل تدعيم صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد الأنباء التي توقيع اللاعب على عقود الانضمام إلى القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم ونصف بدءا من الانتقالات الشتوية المقبلة.
ونستعرض أبرز 10 لاعبين انتقلوا من الأهلي إلى الزمالك أو العكس في الألفية الثالثة، لاسيما أن تاريخ الناديين شهد العديد من حالات مغادرة اللاعبين والانتقال للغريم التقليدي لناديهم.
للتعرف على أبرز 10 لاعبين انتقلوا من الأهلي إلى الزمالك أو العكس ، اضغط هنا
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