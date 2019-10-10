شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يسحب قرعة دورى كرة الصالات الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم إجراء قرعة دورى كرة الصالات فى الواحدة ظهر الأحد المقبل بمقر الاتحاد بالجزيرة. وأرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية للأندية المشاركة بضرورة إيفاد مندوب عن كل نادٍ بتفويض رسمى لحضور الاجتماع واستلام شروط المسابقة. وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات، أنها تسعى بقوة لتوفير كل مطالب المنتخب الوطنى للصالات من أجل مواصلة الإنجازات، مشيرة إلى أنها تجرى دراسة لتطوير مسابقة الدوري الممتاز التي تضم 10 فرق لتوسيع قاعدة المشاركة بتوجيه الدعوة للأندية الكبيرة مثل الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري الصالات. يذكر أن منتخب الصالات لعب مؤخرا 4 مباريات ودية أمام البحرين والإمارات، وحقق الفوز فى المباريات الأربع.

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