عنوان "الأهلي يتذيل لأول مرة في تاريخه" يتصدر احتفالية تسليم درع الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: يقيم النادي الأهلي احتفالية في أحد فنادق القاهرة لاستلام درع الدوري موسم 2018 - 2019. وتوج الأهلي ببطولة الدوري للمرة الـ41 بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه الزمالك صاحب الوصافة. Advertisements واستعدت الشركة الراعية للاحتفال بطباعة إحدى الصور لترتيب جدول الدوري. وذيلت الصورة بعنوان: "غليان بالقلعة الحمراء.. الأهلي يواصل السقوط ويتذيل الدوري لأول مرة في تاريخه". وبعد 7 مباريات للنادي الأهلي كان يحتل بطل المسابقة المركز الأخير بجدول الدوري، بسبب المشاركة في دوري الأبطال، قبل الفوز بمؤجلاته والتتويج بالمسابقة في ختام الموسم.

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